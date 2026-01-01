ОДМВР – Стара Загора съобщава за случай на домашно насилие, при който 56-годишен мъж е наранил съпругата си с нож.

Сигналът е подаден около 11:30 ч. на 11 ноември във Второ районно управление в Стара Загора. Жената, на 50 години, съобщила, че инцидентът е станал предишната вечер около 21:30 ч., когато съпругът ѝ ѝ нанесъл прободна рана в крака, след което избягал.

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Пострадалата е прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е освободена за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.