Новото поскъпване на газа, поискано от „Булгаргаз“, ще удари бизнеса, парното и цените на храните, а заложената в бюджета инфлация от 4% е „абсолютно научна фантастика“. Това заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента.

„Булгаргаз“ поиска цената на газа да се увеличи с 14% от декември, след като от 1 ноември тя вече се вдигна с 32,5%. „За съжаление, това няма да е и последното увеличение, което „Булгаргаз“ иска, защото цената все още е по-ниска от цената на международните борси“, каза Василев.

По думите му това ще окаже силен натиск върху бизнеса, върху цената на парното в София и върху оранжериите. Поскъпването ще засегне и торовете, а оттам цялата хранителна верига. „Това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация до година, е абсолютно научна фантастика“, заяви Василев.

Той посочи, че проблемът не е само с природния газ. „Виждаме, че нещо се отнася и за дизела, също нещо се отнася за електроенергията“, каза Асен Василев. По думите му в бюджета няма адекватни мерки и няма пари за антикризисен план. „Това означава, че инфлацията ще стане изключително голяма и оттам вече хората ще обеднеят още повече, защото знаете, че предвиденото увеличение на доходите е в рамките на 5% и то не за всички“, заяви той.

Домашната ракия

Василев коментира и темата за домашната ракия. Според него държавата трябва да се ограничи там, където ѝ е ролята. „Да няма продажба на домашна ракия в места, където се прави стопанска дейност. Кой на кого подарява ракия, кой на кого дава ракия, да не му се месят, държавата да не се намесва в тези сделки“, каза той.