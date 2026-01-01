По отношение на лечението на ранените при инцидента на автомагистрала „Тракия“, доколкото имаме уверения и от министъра на здравеопазването, лечението на всички ще бъде осигурено изцяло, както е редно, и, разбира се, за сметка на държавата, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Денят започва“ в ефира на БНТ.

Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да бъдат установени наследниците и близките им и от Агенцията за социално подпомагане да се свържат с тях или те самите да отидат и да подадат заявление, обясни Ефремова.

По думите ѝ към общините има открити редица социални услуги, където психолози безплатно могат да предоставят помощ на оцелелите и ранените в инцидента, като това включва терапия и рехабилитация, а такива възможности има на територията на цялата страна.

Ефремова уточни, че социалното министерство разполага и с предварително предвидени средства за подпомагане при кризисни ситуации, бедствия и аварии.

По отношение на втория пенсионен стълб Ефремова обясни, че не смята, че е имало сериозно обсъждане. „Това са въпроси и отговори по всеки параметър на бюджета, които се правят с Европейската комисия“, каза тя. Министърът подчерта необходимостта от дебат за финансовата стабилност на пенсионната система и доверието на хората в нея. По думите ѝ темата е сложна и изисква задълбочено познаване на осигурителното законодателство. Не бях включена в обсъждане на втория стълб, коментира още Наталия Ефремова. Тя посочи, че тази година вторият стълб бе реформиран с въвеждането на мултифондовете.

Първият пенсионен стълб е моя грижа и основна задача, свързана с осигуряване на финансова стабилност и намаляване на дефицита. И днес на тристранен съвет ще се обсъжда дефицитът, той ще е малко по-нисък за следващата година по повод на това, че очакваме малко по-високи осигурителни приходи, обясни социалният министър.

Пенсии, добавки, помощи: социалните плащания са гарантирани, увери министър Ефремова

Министър Ефремова подчерта, че плащанията на Националния осигурителен институт са гарантирани за следващата година, както са били и за настоящата. Това не са само пенсии, но и болнични, майчинство в бюджета на държавното обществено осигуряване, обясни Ефремова. По думите ѝ дефицитът в осигуряването става 40% от 42% за настоящата година. "Стабилна система е, категорично го заявявам", каза тя.

Очакваме около 7,8% да бъде увеличението на всички пенсии, това е заложено, заяви още министърът на труда и социалната политика.

Ефремова отбеляза, че когато говорим за минимални доходи, те никога не са достатъчни. За съжаление минималната работна заплата беше съобразена с реалностите. Подготвя се нейното отвързване, част от предложенията ще се внесат тази година, друга част – следващата, посочи тя. Целта ни е да намаляваме броя на хората на минимална работна заплата, а това може да стане само чрез обучения, отбеляза Ефремова.

Тя посочи, че целта на повереното ѝ ведомство е да намаляват хората с "професия безработен". Когато човек е на бюрото по труда и откаже няколко поредни места, за които има квалификация, спираме помощта, има и изискване за това колко време си я използвал, обясни министърът.

По думите ѝ най-голямата група, която ще получи коледни надбавки, са пенсионери, но от такава ще се ползват още родители на деца с увреждания, приемни родители, деца от социални услуги. Добавката е по 50 евро, очакваме това да са около 500 000 нискодоходни лица, каза Наталия Ефремова.

По програмата "Избирам България" върнахме 1600 души от чужбина в България. Намериха си работа в най-различни места за живеене, не само в София. Мярката се приема добре. За две седмици имаме 200 заявления, вече имаме 70 одобрени семейства. Половината от тях са семейства с деца. Това, което изследваме, е, че са относително млади хора в разцвета на силите си, около 40-годишни, коментира още Наталия Ефремова.