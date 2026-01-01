Млад шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира на главен път I-2 край Разград.

Сигналът за произшествието по главен път I-2 е подаден около 23:10 ч. на 11 ноември в ОДМВР-Разград.

В района на „Илко сервиз“ 20-годишен водач на „Форд Фиеста“ изгубил контрол над автомобила, навлязъл в лентата за насрещно движение, излязъл от пътя вляво и се ударил в крайпътна мантинела.

19-годишен седна зад волана пил и преобърна колата си в канавка

При проверка с дрегер уредът отчел 3,08 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е образувано бързо производство.