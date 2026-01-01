Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за модернизация на градския транспорт и изграждане и обновяване на улици и булеварди в столицата.

Договорът беше подписан с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в присъствието на заместник-кметовете на София по финанси Георги Клисурски, по транспорт Иван Николов и по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, както и представители на „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“.

Средствата се предоставят по процедура „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Столична община

„Искам да благодаря на всички екипи и партньори, които вложиха много усилия и експертиза, за да успеем да защитим това европейско финансиране. То ще ни даде възможност да превърнем подготвените проекти в реалност – в модерни превозни средства за градския транспорт, разширяване на метрото, изграждане на градска инфраструктура и по-добра свързаност между кварталите. Това са промени, които ще имат пряк ефект върху ежедневието на софиянци“, посочи кметът Васил Терзиев.

“Разчитаме скоро да бъде изградена и пусната в експлоатация метролинията от центъра до Цариградско шосе, връзката с Обеля и връзката, която ще осигури контакта с жп гарата, както и продължението на околовръстния път от метростанциите на Люлин към Софийския околовръстен път“, каза министър Шишков.

Той допълни, че е постигнато много по отношение на СОП и постави фокус на съвместната работа със Столична община. „Ще работим заедно, ще инвестираме в интелектуален продукт, за да се борим с всички изостанали обекти в столицата. Считаме, че можем да направим много за София и правителството е на разположение", обобщи арх. Шишков.

Модерен градски транспорт

Програмата предвижда мащабни инвестиции в развитието на транспорта. Сред тях са разширението на третата линия на метрото през кв. „Слатина“, изграждането на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на железопътната линия София–Кюстендил, с тунелна връзка към метродепо „Обеля“, както и придобиването на нови метровлакове за линии 1, 2 и 4.

С подписването на допълнително споразумение от 27 октомври за доставка на още 8 метровлака общият брой на новите влакове, предвидени по програмата за линии 1, 2 и 4, ще достигне 16. Всички те трябва да бъдат доставени до есента на 2028 г. Новите метровлакове ще осигурят по-голям комфорт с по-тихо движение и климатизирани салони, както и по-висока енергийна ефективност чрез система за рекуперация на енергията при спиране.

Осигуреното финансиране ще допринесе за покриването на част от вече направените инвестиции и ще подпомогне по-нататъшното развитие на метрото като основен гръбнак на обществения транспорт в София.

Столична община

В наземния транспорт със средствата ще бъде осигурена доставка на 75 нископодови тролейбуса с батерии за автономно придвижване – 40 съчленени с дължина 18 метра и 35 единични с дължина 12 метра. Ще бъдат доставени и 50 нископодови бързозарядни електробуса и необходимите зарядни станции. От тях 35 ще бъдат с дължина 12 метра, а 15 – с дължина 18 метра.

Новите тролейбуси ще позволят разширение на маршрутната мрежа. Предвижда се удължаване на линия № 3 до „Младост 4“ и осигуряване на връзка с „Враждебна“, както и на линия № 8 до „Орландовци“. Планират се и нови тролейбусни връзки между „Люлин“ и „Гоце Делчев“ и между „Надежда“ и „Младост 1“.

Електробусите ще обслужват две нови рингови линии – № 71 между „Левски Г“ и „Гоце Делчев“ и № 75 между „Гео Милев“ и „Павлово“. Маршрутите ще преминават през ключови направления, сред които бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Тодор Каблешков“.

С това европейско финансиране, в комбинация с дългосрочния заем, който Столичната община ще набави, се цели до 2030 г. всички превозни средства от наземния градски транспорт да бъдат нископодови и климатизирани. Така ще се подобрят достъпността и комфортът на пътуване, както и връзките между кварталите.

Градска инфраструктура

Включени са и инвестиции, за които вече са изпълнени строителните дейности. Те са за изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни Връх“, който бе завършен тази година, както и бул. „Рожен“ от надлеза над ж.п. линията до Северната скоростна тангента. Бул. „Рожен“ е завършен в края на миналата година, а сега общината подготвя ремонта на участъка от ж.п. надлеза към надлез „Надежда“, който ще бъде финансиран чрез дългосрочен заем.

По данни от информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) договорът за проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., на стойност 282 млн. евро, е най-големият по стойност договор за проект от тази програма, по който Столична община е бенефициент, от първия програмен период 2007–2013 г. насам.

Проектът надгражда целенасочената и последователна политика на Столична община за развитие на градския транспорт и устойчивата градска мобилност.

През предходните програмни периоди с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. са изпълнени: