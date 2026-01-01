40-годишен мъж е задържан в Павел баня, след като бил хванат да шофира с фалшива шофьорска книжка, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Хванаха водач с фалшива шофьорска книжка при проверка в Нова Загора

Случаят е от 11 ноември. Мъжът управлявал лек автомобил „Мазда“ по ул. „Мазалат“ в града, когато било установено, че използва неистинско свидетелство за управление на МПС.

Срещу него е започнато бързо производство за съзнателно използване на неистински документ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.