Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново излезе с остри критики към правителството. Той ги разшири, като засегна цените, данъчната политика и действията на Министерството на вътрешните работи около убийствата и трагедията на "Тракия".

"Те посегнаха на ракията на хората, посегнаха за една торба цимент да се регистрираш по ДДС, изводът е, че комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове, всеки ден ви обират парите, откъдето могат. Ето вчера се вдигна отново и цената на газа", заяви Борисов в кулоарите на парламента, като обвини управляващите, че провеждат политика, която според него ощетява българските граждани.

Той засегна и работата на МВР по разследването на тежки престъпления от последните месеци. По думите му единствено те могат да се "похвалят".

"Не е като едно време, както казва премиерът Радев. Вече за един изстрел, двама убийци има. 200 процента разкриваемост. Излизат в единия ден и казват - всичко е разкрито, а то всъщност бяха три убийства. Първото в Банкя, където го потрошиха, запалиха, обраха и го убиха. Няма никаква разкриваемост. При Слави Бинев, дето се вика, той ги черпи кафе, били го разкрили... А за Пловдив вече 200 процента разкриваемост. Бяха сигурни, че е този, сега има задържан друг, а има един изстрел. Сега в съда ще се карат кой е убиецът и кой да признае. Това всеки ден го правят, докато ви обират", допълни той.

"Затова това правителството трябва да стои колкото се може по-дълго, за да ви оберат докрай, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, така да си отидат", категоричен беше Борисов.

На въпрос защо тогава преди 2 дни им е поискал оставката, а сега иска да останат, той бе лаконичен: "Моите са емоционални, не знаят какво правят!"

Бойко Борисов засегна и тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и реакцията на държавните институции, като разкритикува начина, по който правителството е предоставяло информацията за инцидента. Той заяви, че е предложил законодателна промяна, според която през първите три дни след подобни тежки инциденти публична информация за причините и обстоятелствата да предоставят единствено експерти.

И още: „Казва - аз научих в самолета. Проверяваш самолета кога е излетял и виждаш, че е 2 часа по-късно. Значи що за кабинет е това да има десетки убити, десетки осакатени и ти да кажеш аз разбрах по-късно. Къде са дежурните по МВР? Единственият телефон, който знам наизуст, е на дежурния по МВР. Той знае всичко. И този човек е длъжен първо да съобщи на премиера, след това на вътрешния министър, след това на главния секретар”, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че е нужно да се носи политическа отговорност за този инцидент, и припомни, че преди за идентична катастрофа е свалил трима министри - вътрешния, транспортния и строителния министър. Според него целта на правителството е ясна: "Трябва да седят, колкото се може по-дълго".

Междувременно от ГЕРБ се обявиха срещу промените в Закона за личната помощ, внесени от депутати от „Прогресивна България”.

„Ние определяме тези промени като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти. Ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година. Така че те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора”, каза депутатът Илияна Жекова.

По думите й в предложенията е записано, че трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще се нови, които ще са за предоставяне на лична помощ.

„С тях няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд „Безработица”. Ако пожелаят, те ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Задължително ще бъде здравното осигуряване и осигуряването, свързано с инвалидност поради общо заболяване и старост. Няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време, което още веднъж ощетява тяхното възнаграждение”, каза още Жекова.