Временна организация на движението се въвежда днес, 12 ноември, по пътя Търговище – Разград – Кубрат заради ремонтни дейности в района на село Манастирско.

Ремонт ограничава движението по магистрала „Тракия“

От 8:00 до 17:00 ч. е планирана профилактика и подмяна на рамката на тол камера. В участъка движението ще се осъществява в една лента и ще се регулира от екипи на Районното управление в Лозница.

От ОДМВР-Разград призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.