22-годишен мъж пострада при катастрофа с електрически велосипед в Благоевград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал около 10:50 ч. на 11 ноември в ж.к. „Еленово“. Младежът навлязъл с електрическия велосипед в еднопосочна улица и се блъснал челно в лек автомобил „Опел Комбо“, управляван от 43-годишен мъж.

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Велосипедистът е получил оток на глезена.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници в катастрофата са отрицателни.