Оперна музика, популярни мелодии от мюзикъли и емблематични филмови композиции се срещат в концертния проект „La Donna“ на оперната певица и актриса Тамара Ангелковска. Идеята обединява различни музикални жанрове и артисти, а зад цялостната концепция стои самата Ангелковска, която е не само основен изпълнител, но и един от организаторите на събитието.

Родена в Северна Македония, Тамара Ангелковска избира България за своето образование и професионално развитие. Тя се изявява както като оперна певица, така и като актриса, а през годините има възможност да работи с различни музиканти и диригенти и да излиза на сцени в различни държави.

„La Donna“ е замислен като артистичен проект, който излиза извън рамките на един музикален жанр. В програмата са включени произведения от класическата музика, мюзикъли и филми, като акцентът е върху познати мелодии, представени чрез различни вокални интерпретации.

Личен архив

В проекта специално място заема пианистът Марио Йоцов. На сцената с Тамара Ангелковска ще се включат още Божидар Пенев, Велислава Никифорова, Лили Друмева, Гери Любенова, Джема Зечири, Лидия Кулекова, Лилия Димитрова, Линда Зечири, Невена Кирилова, Незиха Ибишева и Теодора Маркова.

За Ангелковска „La Donna“ има и лично професионално значение, тъй като в него тя участва не само като изпълнител, но и в изграждането на цялостната идея и нейната реализация. Според нея съчетаването на различни артистични индивидуалности и общата любов към сцената са сред основните елементи, които определят характера на проекта.

Певицата поставя акцент и върху желанието класическата музика да достигне до по-широка публика, включително до хора без специални музикални познания. Идеята е познатите произведения да бъдат представени по начин, който да създава емоционална връзка с публиката, независимо от нейните предпочитания.

Освен като поредна сценична изява, Ангелковска разглежда проекта и като възможност за нови професионални партньорства. Амбицията ѝ е „La Donna“ да има развитие и извън рамките на едно събитие, с потенциал за бъдещи представяния в други градове и държави.

За младата изпълнителка реализацията на проекта е важна стъпка в артистичния ѝ път и възможност да обедини собствената си творческа визия с таланта на други музиканти. Повече за събитието можете да видите тук.