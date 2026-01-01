Още един служител на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна електроцентрала е загинал в дома си в Югоизточна Украйна след удар на украински дрон, съобщи руското ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. Това е 15-ият загинал служител от април насам на фона на честите атаки в района, допълни агенцията.

Миналата седмица Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН съобщи, че служител на Запорожката АЕЦ е бил убит при атака с дрон, а при друго нападение е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, през първите седмици на войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г. Оттогава двете страни редовно се обвиняват във военни действия, които застрашават ядрената безопасност. Град Енергодар, където живеят много от служителите на централата, също често става обект на атаки.

В изявление на ръководството на Запорожката АЕЦ се посочва, че по време на удара служителят е бил в дома си, където се е прибрал след смяна.

„Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по жилищни сгради в Енергодар и близките села. Изтощението от непрестанния обстрел и неговите последици нараства бързо. Условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в Запорожката АЕЦ“, се казва в съобщението.

През юли ръководителят на руската държавна корпорация за ядрена енергия „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че главният инженер на централата е загинал при удар с украински дрон близо до комплекса.

Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво в реакторите.

Русия и Украйна си размениха удари по столиците рано тази сутрин – ден след приключването на кръга от тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Абу Даби и в деня на срещата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва.

В малките часове на нощта в Киев са били чути експлозии. Размерът на щетите засега не е ясен.

От друга страна, Русия е свалила пет дрона, насочващи се към Москва, заяви столичният кмет Сергей Собянин в приложението Телеграм, без да предоставя допълнителни подробности.