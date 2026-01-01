Метростанция „Цар Борис III“ е затворена за пътници по технически причини от 12:20 часа днес, 12 ноември. Ограничението ще продължи три часа.

През това време влаковете на метрото ще преминават през станцията, без да спират на нея.

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За възстановяването на нормалната работа на метростанцията пътниците ще бъдат информирани своевременно, заявяват от „Метрополитен“ ЕАД.

От снимки в социалните мрежи става ясно, че се е срутила козирката на метростанцията. Поставени са ограждения.