Метростанция „Цар Борис III“ е затворена за пътници по технически причини от 12:20 часа днес, 12 ноември. Ограничението ще продължи три часа.
През това време влаковете на метрото ще преминават през станцията, без да спират на нея.
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За възстановяването на нормалната работа на метростанцията пътниците ще бъдат информирани своевременно, заявяват от „Метрополитен“ ЕАД.
От снимки в социалните мрежи става ясно, че се е срутила козирката на метростанцията. Поставени са ограждения.
Нели Митева / Фейсбук