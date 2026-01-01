Индонезийският вицепрезидент Гибран Ракабуминг Рака връчи официално оставката си днес след скандал, свързан с дипломите от гимназиалното му образование, обяви председателят на парламента, като по този начин засили натиска върху правителството, подложено на голямо обществено недоволство, предаде Франс прес.

Този ход заплашва да разедини ключов политически съюз и да създаде обстановка на несигурност в най-голямата икономика в Югоизточна Азия, отбелязва Ройтерс.

Тридесет и девет годишният Рака, който е син на бившия президент Джоко Видодо, представи оставката си пред настоящия президент на страната Прабово Субианто, както и пред парламента, заявиха пред журналисти председателят на Народния консултативен конгрес на Индонезия. Вчера съветникът на Рака - Буди Арие Сетиади, каза, че той е решил да подаде оставка.

Рака стана и обект на засилен контрол от страна на депутати, след като миналия месец Конституционният съд на Индонезия постанови, че дипломите му не отговарят на изискванията за участие в избори.

Спорът около Гибран се разрази на фона на задълбочаващото се противопоставяне между бившия президент Видодо и настоящия държавен глава Прабово Субианто.