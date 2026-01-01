Папа Лъв Четиринадесети пристигна снощи в Перу – втория му дом, на посещение, за което той заяви, че "има много специално значение" за него, предаде ДПА.

Папата, който притежава и перуанско гражданство, е служил в страната като мисионер и епископ в продължение на две десетилетия. В първото си обръщение към вярващите в столицата Лима Лъв Четиринадесети изтъкна, че годините, прекарани в страната, са го оформили като личност.

"Днес разбирам колко много от тази страна е останало в мен и до каква степен моята собствена история принадлежи и на вас", посочи главата на Римокатолическата църква.

БТА

"Не е необходимо разстоянието винаги да стопява любовта към родината, понякога то ни помага да признаем колко много сме получили от нея", допълни Светият отец.

Той призова перуанците "да поддържат искреността и почтеността", както и готовността да общуват помежду си.

"Животът в една демократична система предполага да признаем, че никой не може да отговори на всички въпроси и че различията не ни пречат да споделяме искрена загриженост за доброто на страната", допълни Лъв Четиринадесети.

БТА

Президентката на Перу Кейко Фухимори посрещна главата на Римокатолическата църква, която обединява 1,4 милиарда католици по целия свят, на летището на столицата Лима в Каляо. Бащата на Кейко – Алберто Фухимори, бивш президент на страната, бе многократно критикуван от Лъв по време на службата му като епископ в Перу, отбелязва ДПА.

Очаква се папата да остане в Перу шест дни. По време на посещението си той ще посети места на 3700 метра в Андите. Начинанието се смята за опасно поради разредения въздух на тази надморска височина, който би бил неблагоприятен за оперирания от рак на белия дроб папа.

БТА

Част от белия дроб на 71-годишния Лъв бе отстранена в средата на миналия месец заради злокачествен тумор, припомня ДПА.

БТА

В рамките на 12-дневната си обиколка в Латинска Америка Лъв Четиринадесети вече посети Уругвай и Аржентина. След края той може да е изминал общо повече от 30 000 километра по въздух, а в южноамериканската му програма залегнаха около 30 проповеди и речи в 10 града – всеки със свой климат, времева зона и надморска височина, отбелязва ДПА.

БТА