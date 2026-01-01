Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова света да признае въздействието върху околната среда от войната между Израел и палестинското движение „Хамас“ в Газа и поиска от израелското правителство да осигури по-голям достъп за хуманитарна помощ до палестинската територия, предаде Асошиейтед прес.

Ердоган направи изказването си по време на срещата на високо равнище на ООН за климата COP31, която се провежда в Анталия.

„Това, което се случва в Газа, е не само геноцид, но и екоцид“, заяви Ердоган пред събралите се на конференцията световни лидери.

Израел категорично отхвърля обвиненията в геноцид.

„Изсечени са вековни маслинови дървета. Почвата и водата в Газа са замърсени, а градовете там са превърнати в огромни купчини отломки. Заради разрушената инфраструктура в Газа, в съчетание с проливните дъждове и наводненията, десетки хиляди палатки и временни подслони са залети с вода“, заяви Ердоган.

Министерството на външните работи на Израел реагира с публикация в платформата „Екс“, в която обвини Ердоган, че „използва международен форум, за да прокарва своята антиизраелска кампания от лъжи“ и че подкрепя „Хамас“.

Израел започна военната си операция в Газа след нападенията, извършени от бойци, водени от „Хамас“, в Южен Израел на 7 октомври 2023 г. При атаките бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

„Тези, които наистина се грижат за Газа, трябва да настояват „Хамас“ да се разоръжи, за да може да започне възстановяването“, се казва в изявлението. Израел не беше поканен на COP31.

Доклад на Програмата на ООН за околната среда от 2025 г. очертава опустошителното състояние на околната среда в Газа след началото на войната. Според документа до май миналата година са били унищожени или увредени над 97% от дървесните култури, 82% от едногодишните култури, 95% от храстовата растителност и 89% от тревните площи и оставените под угар земи.

Възможностите на територията за извозване на отпадъци, пречистване на отпадни води и осигуряване на чиста вода са на практика напълно унищожени вследствие на тригодишната война. Това допълнително влошава и без това тежките условия на живот и повишава здравните рискове за стотици хиляди хора, лишени от подходящ подслон, храна и медикаменти, посочват хуманитарни организации.