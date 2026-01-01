800 000 българи имат ТЕЛК и броят нараства. Т.е. 800 000 имат проблем да работят, но всички знаем, че част от тези ТЕЛК-ове са фалшиви. Има например един блок във Варна, пред който има 11 места за инвалиди. А просто там живее лекар, който участва в ТЕЛК решения. Това обясни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНР.

За трети път, два пъти в предишния парламент и сега в този, предложихме работещо решение. И сега нашият законопроект бе приет на първо четене с пълен консенсус. Той позволява автоматично да се откриват аномалии в системата на ТЕЛК, включително чрез изкуствен интелект. Изкуственият интелект може да насочи проверяващите към високо рискови случаи - дали ще е деменция при 30-годишен или 11 инвалиди в един блок, или нещо друго.

Преди това насочване се правеше по детайлно разписани правила, описващи натрупани условия. Сега няма нужда да описваме правилата, изкуственият интелект може много по-динамично да съставя рискови профили и да открива аномалии.

Автоматизираната оценка на риска не означава качване на епикризите в Чат джипити. Министерството на здравеопазването може да затвори тази информация, така че тя да не излиза никъде, може също личните данни да бъдат заличавани, преди да бъдат качени, и т.н. Механизмите са много и няма да бъдат застрашени чувствителни данни. Няма опасност да изтече информация, ако изкуственият интелект бъде инсталиран например в държавния облак.

Става дума за специализиран модел на изкуствен интелект, създаден специално за тази цел. Откриването на аномалия не значи, че се спира дадена пенсия, а че така може да се насочи проверка от ТЕЛК, НЕЛК или МЗ, за да се установи дали действително има проблем. Контролните органи вече ще проверяват не напосоки на ръка, а ще бъдат насочвани автоматично към аномалиите.

Резултатът от автоматизираното следене за аномалии ще осигури повече пари за реално нуждаещите се - дори да намалим само на 600 000 броя на хората с ТЕЛК, за действително нуждаещите се ще има повече пари, включително за лични асистенти. А тези, които издават фалшивите документи ще знаят, че някой ги гледа - досега бяха спокойни в морето от 800 000.

Освен това с нашия закон се облекчава подаването на документи за ТЕЛК. Ако не искат да събират хартии и да се редят по опашки, хората ще могат да ги подават и по електронен път, и то без квалифициран електронен подпис.