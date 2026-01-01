Изключително тревожна е манипулацията на резултати от клинични изследвания на медикаменти. Това е недопустимо и поставя под риск живота и здравето на българските граждани. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с последните акции в страната, при които се установиха неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За случая в Пловдив той каза, че се е констатирало, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти, всъщност липсват. Не са завеждани, не се намират физически в болничното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Това е нерегламентирана практика от дълги години, каза министърът.

Реалните вреди от подобни практики са стотици милиони, каза той.

Акцията в Пловдив: От Здравната каса са били източени близо 4 млн. евро, а схемата е действала от 4 г. (ВИДЕО)

Преди около две седмици при друга акция с ДАНС установихме, че има изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства. Тук отново има ощетяване на бюджета с огромен финансов ресурс, но наред с това има и отклоняване на тези лекарства, които вместо да отидат за пациенти, които имат нужда от тях, се установява вторичен техен износ в чужбина.

За разлика от случая в Пловдив, тук апелираме прокуратурата да е по-активна по този случай. Ние ще продължим да работим активно по тези случаи, в които средства за здравеопазване се източват и водят до риск за живота на гражданите. Подобни практики се наблюдават и по отношение на НОИ, не само НЗОК, и съвсем скоро там предстоят реализации по начина, по който се издават решения за ТЕЛК. За цели области в България това се е превърнало в своеобразен начин на препитание и професия да бъдеш инвалид. Тези практики са порочни, свързани с отклоняване на средства, отбеляза той.

12 млн. евро от НЗОК и 24 000 пътеки: Как е действала схемата с фиктивни пациенти в Пловдив

За миналата година бюджетът за ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро. Когато голяма част от тези средства се изразходват по този начин – чрез фалшиво издадени ТЕЛК решения на хора, които нямат съответните заболявания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, и вреда за държавния бюджет.

Хората, които са замесени в тези практики, нека да имат предвид, че това е само началото, посочи Демерджиев.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова каза, че обещанията към младите лекари не са само обещания и работят усилено в посока увеличаване на възнагражденията им.

Сигнали за остеомиелит след БЦЖ ваксинация в Хърватия: Има ли проблем с качеството на ваксината

Относно сигналите за остеомиелит след БЦЖ ваксинация в Хърватия, Ивкова каза, че официална информация не е постъпвала нито в „Бул Био“, нито в здравното министерство, нито в Изпълнителната агенция по лекарствата.

Направили сме проверка в „Бул Био“ и става въпрос за съмнения за партида от 2021 г., това са само съмнения за четири случая, не са потвърдени.