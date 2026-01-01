България гледа на Кипър като на свой близък партньор и съюзник в рамките на ЕС, но и в регионален аспект. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на среща с председателя на Камарата на представителите на Република Кипър Анита Димитриу. Двете разговаряха по време на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим.

Михаела Доцова подчерта, че постигнатото равнище на доверие е стабилна основа за по-нататъшно надграждане на отношенията в интерес както на двете страни, така и в регионален план. Тя отбеляза, че България ще работи последователно за задълбочаване на партньорството между нашите парламенти, в това число и на Групите за приятелство, и ще търси възможности за по-активен политически диалог по всички европейски въпроси.

Председателят на Народното събрание посочи, че високо оценява доброто сътрудничество и конструктивния подход на работа по време на Кипърското председателство на Европейския съюз, което в сложна международна среда е допринесло за запазването на единството на Съюза и за напредъка по редица стратегически досиета от значение за устойчивостта на ЕС.

Председателят на Камарата на представителите на Република Кипър Анита Димитриу каза, че двете страни са добри съюзници и приятели.

Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим откриха председателят на Камарата на депутатите в Италия Лоренцо Фонтана, председателят на Сената на Италианската република Игнацио Ла Руса, председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Петра Байр и министърът на външните работи и международното сътрудничество на Италия Антонио Таяни.

Теми на форума са: „Устойчиви демокрации: обединени срещу хибридните заплахи“, „Изкуственият интелект и пазарът на труда“ и „Подновяване на международния ред, основан на правила: ролята на парламентите в справянето и реагирането на съвременни кризи“.