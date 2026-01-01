Американският дипломат Джошуа (Джош) Хък, досегашен заместник-ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Гърция, поема временното ръководство на посолството в Атина след оттеглянето на Кимбърли Гилфойл. Кариерен дипломат с 25-годишен опит в Държавния департамент, Хък има професионален опит в София и е заемал ръководни позиции, свързани с американската политика в Южна Европа и Кавказ.

Професионалният му профил придобива допълнително значение на фона на задълбочаващото се сътрудничество между Вашингтон и държавите от Югоизточна Европа в областта на енергийната сигурност. През септември 2025 г. Хък разговаря с изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов за възможностите за привличане на американски технологии и инвестиции във връзка с развитието на Вертикалния газов коридор и доставките на американски втечнен природен газ (LNG) за региона.

Кариера в американската дипломация

Хък е заемал длъжността заместник-помощник държавен секретар на САЩ, отговарящ за политиката в Южна Европа и Кавказ. Преди това е бил директор на Службата за южноевропейски въпроси към Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент, чийто ресор включва Кипър, Гърция, Малта и Турция.

Задграничната му кариера обхваща шест американски дипломатически представителства — в Шанхай, Токио, София, Янгон, Тайпе и Хонконг. Във Вашингтон е работил по въпросите на Китай и Корея, а също така е бил началник на кабинета на Кърт Кембъл в периода, когато той е помощник държавен секретар по въпросите на Източна Азия и Тихоокеанския регион.

Хък е завършил университета „Джонс Хопкинс“, има магистърска степен от Международния университет на Япония и сертификат от Школата за международни напреднали изследвания „Пол Х. Нитце“ към университета „Джонс Хопкинс“ в Болоня, Италия. Освен български език владее мандарин, японски и бирмански.

Хък и Малинов обсъдиха американски инвестиции във Вертикалния газов коридор

По време на 36-ия Гръцки икономически форум в Атина, Хък проведе разговор с изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. Сред основните теми бяха развитието на Вертикалния газов коридор, регионалната енергийна сигурност и възможностите за разширяване на американското участие в инфраструктурни проекти, свързани с доставките на природен газ.

По информация на „Булгартрансгаз“ двамата са обсъдили възможността за включване на американски технологии и финансиране в проект на американски инвеститор, който да използва доставяния през Вертикалния газов коридор американски втечнен природен газ. Според българския газопреносен оператор подобна инициатива би представлявала интерес за правителството на САЩ и администрацията на президента Доналд Тръмп.

По време на срещата Хък е представил енергийните приоритети на американската администрация и е подчертал необходимостта от продължаващо сътрудничество с газопреносните оператори в региона. Малинов от своя страна е акцентирал върху значението на устойчивото изпълнение на проекта и необходимостта от отговор на растящите потребности на регионалния пазар.

Обсъждането очертава потенциала на Вертикалния газов коридор да привлече не само допълнителни количества газ, но и американски инвестиции и технологични решения. Към момента обаче предложението за участие на американски инвеститор следва да се разглежда като обсъждана възможност, а не като потвърдена инвестиционна сделка.

Вертикалният коридор - ключов маршрут за енергийната диверсификация

Вертикалният газов коридор обединява газопреносната инфраструктура на държави от Югоизточна, Централна и Източна Европа. Чрез него се цели да се улесни преносът на природен газ от Гърция на север към България, Румъния, Молдова, Украйна и други пазари в региона. Маршрутът създава възможност за по-широко използване на втечнен природен газ, доставян през гръцките терминали, включително американски LNG.

За САЩ проектът е част от усилията за разширяване на износа на американски природен газ и за осигуряване на алтернативи на руските доставки. За европейските държави коридорът има значение за диверсификацията на енергийните източници, по-добрата свързаност на националните пазари и устойчивостта на доставките.

Развитието на коридора е свързано и с целите на европейския план REPowerEU за намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива. В този контекст американският втечнен природен газ и сътрудничеството между Вашингтон и регионалните оператори се очертават като важни елементи от усилията за диверсификация на доставките.

За България проектът има както икономическо, така и стратегическо значение. Географското положение на страната и връзките ѝ със съседните газопреносни системи създават предпоставки тя да запази ролята си на транзитен център и да участва активно в осигуряването на доставки за регионалните пазари.

Участието на Хък в разговорите с Малинов показва, че енергийното сътрудничество е сред темите, по които американската дипломация работи с държавите от Югоизточна Европа. Натрупаният от дипломата опит в София и професионалната му дейност в Атина поставят работата му в контекста на по-широките усилия за изграждане на свързана регионална инфраструктура и за разширяване на достъпа до природен газ от алтернативни източници.