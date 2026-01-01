АЕЦ „Козлодуй“ отново намалява мощността си заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, като за първи път превантивната мярка обхваща и 6-и блок.

Мярката влиза в сила от 6 октомври като общата мощност на двата блока ще бъде намалена с около 90 мегавата или близо 180 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката и от атомната електроцентрала.

Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

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Това е поредното превантивно намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав. На 21 август мощността на 5-и блок беше намалена с около 120 мегавата. Тогава Министерството на енергетиката съобщи, че това е първият случай в 52-годишната експлоатационна история на централата, при който мощността на енергоблок се намалява заради екстремни хидроложки условия.

На 31 август започна поетапно повишаване на мощността на 5-и блок, но на 14 септември тя отново беше намалена, този път с около 60 мегавата заради продължаващия спад на речните нива. Тогава 6-и блок продължаваше да работи съгласно графика за електропроизводство.

Сега мярката вече обхваща и двата действащи блока на централата. Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав, при което съгласно процедурите може да се наложи прилагането на допълнителни мерки.

Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав (ВИДЕО)

Всички действия на АЕЦ „Козлодуй“ се предприемат съобразно хидроложката обстановка и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор, допълват от МЕ.

Мярката е превантивна

Намаляването на мощностите на АЕЦ „Козлодуй“ е превантивна мярка, каза министърът не енергетиката Ива Петрова пред парламентарната ресорна комисия.

Очакванията бяха, че нивото на Дунав ще върви към стабилно увеличение след средата на септември, но и в момента се наблюдава спад на нивото и то е под критичните нива, което наложи вчера да се намали мощността на блоковете и изисква по-внимателна преценка, каза тя.

Петрова посочи още, че са търсени принципни технически решения за поддържането на нивото на Дунав или за използването на други водни резервоари и има доклад от АЕЦ „Козлодуй“, който съдържа четири възможни мерки.

Повечето от тези решения са със средносрочен хоризонт за изпълнение, не можеха да се случат в момента при тези ниски нива на Дунав, обясни тя.

Министърът допълни, че има уверения от атомната централа, че плановият годишен ремонт е обезпечен.

Енергийните съоръжения са готови за зимата

Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, съобщи още министър Петрова.

Тя добави, че се изпълняват нормативните задължения и където е необходимо, са формирани и щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации.

Уверенията, които даде министърът, са в резултат на проверки, които тя е назначила и които са осъществени през септември. Някои продължават и през октомври, но голяма част са приключили.

Газът поскъпва с близо 6% през октомври

„Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимния сезон, допълни Ива Петрова. По думите ѝ нагнетяването в подземното газово хранилище „Чирен“ дава гаранции за осигуряването на нужните количества за зимните месеци.

Все още се извършват част от дейностите по ремонта на топлопреносната мрежа на София, но имаме уверения от „Топлофикация-София“, че при старта на отоплителния сезон тя ще е в готовност, каза Петрова.

Тя допълни, че продължават проблемите с дружеството заради задълженията му към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг. Има притеснения и със състоянието на мрежата и гарантирането на качеството на услугата, обясни министърът пред депутатите.