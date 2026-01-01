Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ вече работи с намалена мощност от 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата.

Общото намаление е около 15% - от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав.

Шести блок на централата продължава да работи без промяна.

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Припомняме, че решението за превантивно намаляване на мощността на 5-и енергоблок с около 120 мегавата е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй”. То бе взето на 20 август и е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.

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Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката.