Тежкотоварен хеликоптер, участващ в борбата с горските пожари в американския щат Юта, се разби снощи, съобщи гражданската авиация на САЩ - Федералната авиационна администрация (ФАА), предаде Асошиейтед прес, допълвайки, че засега не се знае какво се е случило с двамата души на борда. Междувременно при гасене на пожар в щата Орегон в пламъците е загинал водач на булдозер, информира АП, позовавайки се на местните власти.

Хеликоптерът е бил един от седемте в акцията за потушаването на пожар, причинен от мълния на 27 юли в централната част на щата.

Гражданската авиация потвърди, че хеликоптерът "Сикорски С64" се е разбил в Ричфийлд, Юта. Шерифската служба на окръг Севиър засега не е отговорила на запитване на АП относно инцидента.

Националният съвет за безопасност и ФАА ще разследват катастрофата, но техните екипи може и да не успеят да достигнат бързо до мястото на катастрофата, ако има огън в района, уточни Асошиейтед прес.

Огнената стихия обхвана площ от 427 квадратни километра. В 19 процента от нея пожарът е потушен, информират властите.

По време на акция за гасене на пожарите в Орегон е загинал 47-годишният Джейсън Инсайн, управляващ булдозер за дърводобивна компания. Пожарът в Райтс Спринг се е разраснал "неочаквано бързо", поскочиха от местната шерифска служба пред АП.