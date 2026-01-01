Най-застрашени от западнонилска треска са хората над 60 години и тези с имунен дефицит. Това заяви в ефира на "Събуди се" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Центъра по заразни и паразитни болести. Хората с отслабен имунитет е добре да използват репеленти, за да се предпазят от ухапвания от комари. Важно е да се обработват и дрехите, особено на децата, както и детските колички.

Ръст на случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция

Проф. Кантарджиев заяви още, че западнонилската треска вече е тук. "Имах доста пациенти, които, след като са били на почивка в Гърция, се връщат с болки в мускулите и ставите, както и с общо неразположение", каза той.

Той коментира още, че лятно време има намаляване на броя на респираторните инфекции - тези, които засягат горните дихателни пътища и белия дроб. "В момента сме на най-ниското ниво за годината. В същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение", каза той. Проф. Кантарджиев заяви, че на първо място това е продължителната кашлица.

Той препоръча в жегите и така нареченото закаляване при децата. „Плискане на лицето с много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и, докато е топло времето - сладоледи”, каза той.

„На моята възраст не съветвам хората от 11:00 ч. до 19:00 ч. да ходят по улиците. По-добре хората с оплаквания да си останат вкъщи. Трябва да се пазим от много високите температури. Съветвам от време на време да се излиза поне близко до къщата, за да не стоим цял ден само на климатик”, каза още той.

Междувременно стана ясно, че броят на потвърдените случаи на западнонилска треска в Европа тази година е вече повече от 240 , съобщи Европейският център за профилактика и контрол в публикуван снощи седмичен доклад, цитиран от ДПА.

Според доклада от началото на сезона на предаване до сряда включително са регистрирани общо 241 случая на зараза сред хората.

Според Центъра 139 случая са регистрирани в Италия и 61 в Гърция. Останалите случаи са в Испания (17), РС Македония (13), Румъния (шест), Франция (четири) и Германия (един).

В края на миналия месец Световната здравна организация призова за повишена бдителност след няколко случая на западнонилската треска в Южна Европа.

СЗО съобщава, че вирусът обикновено се предава между комари и птици. Заразените комари обаче могат да ухапят и хора и да ги заразят, най-често между юли и септември.

Според Института „Роберт Кох“ в Германия повечето заразени хора не осъзнават, че имат вируса. Поради това изследователите предполагат, че има голям брой случаи, които не са били докладвани.

При тежко протичане заболяването може да засегне нервната система, което води до състояния като енцефалит и менингит. Няма нито ваксина, нито антидот. Лекарите могат да лекуват само симптомите.

СЗО съветва пътуващите да намалят риска от ухапвания от комари, като носят подходящи дрехи и използват репеленти.