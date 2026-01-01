Медийни публикации, в които се твърди, че Димитър Главчев може да е в потенциален конфликт на интереси във връзка с възложени от Народното събрание одити на Сметната палата, са спекулативни и не почиват на законоустановени факти. Конфликт на интереси се доказва единствено и само по административно-процесуален ред и всичко друго е инсинуация, съобщиха от Палатата.

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси.

Въпреки че не са налице правни основания за конфликт на интереси, във връзка с възникналите спекулативни коментари и с оглед гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, председателят на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който е бил назначен за служебен министър-председател с указ на президента на основание чл. 99 ал.5 от Конституцията на РБ – от 9 април до 27 август 2024 г. и от 27 август 2024 до 16 януари 2025 г. За периода, когато е бил служебен министър-председател и който е една шеста от целия период на възложените одити, Димитър Главчев ще превъзложи функциите на заместник-председател на Сметната палата.

На 2 юли 2026 г. парламентът възложи на Сметната палата да извърши три одита относно управлението на публичните финанси - в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Одитът на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт (НОИ) е за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Одитът в Министерството на финансите на публичните финанси е за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. За същия период са одитите на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи и на процедурите по възлагане на обществените поръчки на АПИ.

Решенията на Народното събрание, на основаниe чл. 86, ал. 2 от Конституцията, имат задължителна сила за всички държавни органи, организациите и гражданите. Предвид посочената разпоредба и съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗСП одитите по решенията на Народното събрание се възлагат единствено със заповеди на председателя на Сметната палата. В конкретния случая председателят на Сметната палата действа в условия на „обвързана компетентност“ – т.е. няма право на преценка, а е длъжен да изпълни решенията на законодателния орган и ЗСП.

Обстоятелството, че председателят на Сметната палата Димитър Главчев е заемал длъжността служебен министър-председател на България през част от одитираните периоди, не води автоматично до извод за наличие на конфликт на интереси. При възлагане на одитите, в настоящия случай, са спазени стриктно изискванията на закона, като не са налице предпоставките за конфликт на интереси. Издадената от Димитър Главчев заповед за възложените три одита въз основа на решение на НС е принципна, подчертават от Сметната палата.

Припомняме, че парламентът прие единодушно решението Сметната палата да извърши одитите, само относно одита за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси имаше един въздържал се.