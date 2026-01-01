Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова – Иванова и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват във Варна на 8 и 9 август 2026 г. в тържествените прояви по случай 147 години от създаването на Военноморските сили (ВМС) на Република България.

На 8 август (събота), от 18.00 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна ще започне тържествено събрание-концерт, посветено на празника. Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова – Иванова, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов ще поздравят личния състав и ще наградят отличили се през годината военнослужещи и цивилни служители.

На 9 август (неделя), от 09.00 часа на Морска гара – Варна ще се състои ритуалът по тържествено издигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване на кораби от ВМС. Веднага след него ще се проведе тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на 35 възпитаници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Випуск „Априлски – 2026“.