Сръбският президент Александър Вучич посрещна украинския президент Володимир Зеленски пред Палатата на Сърбия в Белград с официална церемония, предава кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

След среща на четири очи между двамата президенти се проведе среща на делегациите на Сърбия и Украйна.

Между Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Сърбия и Държавната служба на Украйна за безопасност на храните и защита на потребителите беше подписан меморандум относно сътрудничество в областта на здравето на животните и безопасността на храните,

В обръщение към медиите президентът Вучич заяви, че Сърбия подкрепя Устава на ООН и териториалната цялост на Украйна.

„Благодарни сме на Украйна за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия“, каза Вучич.

Президентът Зеленски благодари за уважението, проявено към Украйна, и за новия пакет от хуманитарна помощ.