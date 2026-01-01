Ще продължим надграждането на постигнатото от Вас и Вашия екип, заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова при приемането на поста от досегашния служебен министър Юлиян Попов, който ѝ връчи символния ключ на ресорното министерство.

По-рано днес правителството с министър-председател Румен Радев встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

"Няма да крия, че имаме много сложни и тежки задачи. Влизаме в този кабинет с големи очаквания и с ясната отговорност за тежестта, която носим от големия изборен резултат. Време е за реформи, но вярвам в такива, за които отдавна говорим и за които трябва воля и кураж", каза Росица Карамфилова-Благова. Надявам се, че в този кабинет ще съумяваме да си казваме истината, отколкото да я премълчаваме, защото какво по-силно от силния глас на знаещите и можещите хора, подчерта тя.

Досегащният министър Юлиян Попов посочи, че оставя министерството в добри ръце. Той пожела на новия ресорен министър да продължава да се бори за позицията на министерството, за бъде тя каквато то заслужава. Благодаря на целия екип за неуморната работа и обажданията посред нощ, каза още той.