До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 г., заяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите.

По думите му на новото правителство ще са необходими между три седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026 година.

Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи.

„Всички скрити разходи, които не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата“, каза финансовият министър.

Той заяви, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници.

По думите му не е проблем дали дефицитът ще бъде над 3 на сто от БВП. Проблем има, когато липсват политики, посочи още Донев.

Финансовият министър заяви, че събираемостта на приходите е следващ основен приоритет на правителството. По думите му ще бъде приложена дигитализация на контрола върху приходните агенции – Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, така че проследяването на приходите да се извършва в реално време.

„Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други съответно да има данъчна ваканция и без проверки. Всички съгласно закона ще подлежат на съответен контрол от страна на двете приходни агенции“, каза той.

Донев посочи още, че всички министерства ще изготвят ежемесечни отчети за разходването на бюджетните средства, а всяко отклонение от разходните тавани ще подлежи на бърза корекция.

Запитан какво се предвижда по отношение на лимита на държавния дълг, финансовият министър отговори, че това ще зависи от размера на реалния бюджетен дефицит.

„Всичко което е прието като изпълнена дейност и не разплатено, а ви уверявам, че има такива много с години. Скритият дефицит е много повече от действителния – от тези 3 процента, които гоним по Маастрихтските критерии. Има доста скрити разходи, които не са обявени“, каза Донев.

Финансовият министър заяви още, че Министерството на финансите ще осигури публичност и прозрачност за всяко свое решение и действие.

Възложени са 5 финансови инспекции на обществени поръчки в Агенция „Митници“ и е подаден сигнал до управление „Банков надзор“ на Българската народна банка (БНБ) за отпускането на потенциално лоши кредити от страна на Българска банка за развитие. Това заяви от своя страна вече бившият служебен финансов министър Георги Клисурски по време на церемонията по предаването и приемането на поста.

„Направихме сериозен преглед и анализ на обществените поръчки в системата на Министерството на финансите и искам да съобщя, че сме възложили 5 финансови инспекции за 5 конкретни обществени поръчки в Агенция „Митници“, които според нас будят въпроси и се надявам разбира се новият министър и новото ръководство на министерството да доведе до край тези финансови инспекции“, каза Клисурски.

По отношение на ББР, чиито принципал е Министерството на финансите, Клисурски посочи, че са подадени сигнали до управление „Банков надзор“ на БНБ и одиторите на банката по получен конретен сигнал във финансовото министерство по отношение на отпускането на потенциални лоши кредити.

„Надявам се всички тези контролни процедури да достигнат до своя справедлив край. Българската банка за развитие остава изключително капиталово адекватна и ликвидна и може да бъде използвана за инстумент наистина за развитието на българската икономика и за насръчване на малкия и среден бизнес“, каза още Клисурски.

По думите му, по отношение на прозрачността е изготвена техническа възможност, която да позволи публикуване на годишните финансови отчети на всички първостепенни разпоредители с бюджет в държавата, като новото проавителство може да се възползва от това, ако реши.

Клисурски посочи, че за тези два месеца и половина като служебен финансов министър е реализирал трите основни приоритета, обявени при встъпването му на поста, а именно осигуряването на 65 млн. евро за провеждане на изборите, удължаването на т.нар. удължителен закон за бюджета и разплащането на средствата за общините у нас.

По думите му, от заложените 460 млн. евро по общинската програма към днешна дата вече са разплатени и одобрени за разплашане около 90 на сто от сумата.

Бившият служебен министър отчете, че кабинетът е трябвало и да разработва антикризисни мерки в подкрепа на най-уязвимите групи на обществото в резултат от поскъпването на горивата.

„Пожелавам успех на министър Гълъб Донев и на добър час на новото правителство“, добави Клисурски.