Новият министър на образованието и науката проф. Георги Вълчев прие поста от своя предшественик проф. Сергей Игнатов. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на образованието и науката в присъствието на екип на ведомството.

В сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките. Трябва да има и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики, каза проф. Георги Вълчев в своето слово.

„Няма модерно бъдеще без модерно образование. А Министерството е институцията, която работи, формира и изпълнява политиките, които да правят нашето образование все по-добро и все по-добро“, каза още Вълчев и добави, че министерството е институцията, която формира и изпълнява политиките, които да правят нашето образование все по-добро. Той подчерта, че няма българско семейство, което да няма отношение към образованието.

Новият министър се обърна и към служителите на министерството с думите, че ще разчита на техния професионализъм и отдаденост, и добави, че всеки един от колегите, който добре и съвестно изпълнява задълженията си, може да бъде спокоен.

„Уверен съм, че ние предаваме министерството в добри ръце“, каза служебният министър проф. Сергей Игнатов. „Предаваме едно подредено министерство и цялата система“, добави още той.

Проф. Игнатов благодари на екипа за работата през двата месеца и половина на служебния кабинет и посочи, че главните задачи в момента са матурите и националното външно оценяване.

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката (БИОГРАФИЯ)

Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, избран на поста през ноември 2023 година. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.