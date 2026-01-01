Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация със задържане на заложници в банка в западния град Зинциг, провинция Райнланд-Пфалц, предаде ДПА.

На място са разположени значителни полицейски сили.

Банковият клон се намира в квартал "Арвайлер", отбелязва онлайн изданието на сп. "Щерн".

Полицията е била информирана за инцидента в 9:00 ч. тази сутрин (10:00 ч. българско време).

 

 

Според информация на изданието "Блик актуел", нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. По данни на германската медията двамата се намират в трезора на банката.

Иво Тасев, Бойчо Попов/БТА
