Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация със задържане на заложници в банка в западния град Зинциг, провинция Райнланд-Пфалц, предаде ДПА.
Geiselnahme in Volksbank - offenbar mehrere Täter und Geiseln
На място са разположени значителни полицейски сили.
🔴 Une prise d’otage est en cours dans une banque de l’ouest de l’Allemagne.— Le Parisien (@le_Parisien) May 8, 2026
«On pense actuellement que plusieurs preneurs d’otages se trouvent à l’intérieur de la banque. Parmi les otages figure le chauffeur d’un fourgon blindé transportant des fonds»
Банковият клон се намира в квартал "Арвайлер", отбелязва онлайн изданието на сп. "Щерн".
Полицията е била информирана за инцидента в 9:00 ч. тази сутрин (10:00 ч. българско време).
Според информация на изданието "Блик актуел", нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. По данни на германската медията двамата се намират в трезора на банката.