Облачно време, разкъсани валежи и отделни гръмотевични бури се очакват в по-голямата част от Гърция. Най-лоши ще бъдат условията в западните и северните райони.

Дъждове и краткотрайни порои се прогнозират за области като Македония и Тракия в Северна Гърция, Епир в северозападната част на страната, както и за части от западната континентална територия и Пелопонес.

По-късно през деня се очакват отделни гръмотевични бури над северната част на Йонийско море и западните континентални райони. В останалата част от страната ще има временни увеличения на облачността и краткотрайни локални превалявания.

Метеорологичните условия ще пренесат и африкански прах над Централна и Южна Гърция, което може да намали видимостта и да влоши качеството на въздуха.

В гръцките морски райони ще духа южен вятър със сила от 4 до 6 по скалата на Бофорт. В части от Йонийско море той ще достигне 7 бала, а сутринта за кратко може да се усили до 8 бала, преди да отслабне по-късно през деня.

Температурите ще се понижат леко, но ще останат меки за сезона. Максималните стойности ще бъдат между 21 и 23 градуса в Северна Гърция и между 24 и 25 градуса в повечето други райони. На югоизточните Додеканезки острови температурите може да достигнат 26 градуса, а в Северен Крит - до 28 градуса.

В Атина се очаква облачно време с краткотрайни превалявания в следобедните часове. В Солун облачността ще се увеличи и ще има локални валежи.

Прогнозата за уикенда е по-благоприятна. От събота в страната се очаква предимно слънчево време и повишение на температурите.