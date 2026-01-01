Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт – модерното развитие на България като съвременна европейска държава. Това заяви новоизбраният министър-председател Румен Радев на церемония по предаване и приемане на властта в Гранитна зала на Министерския съвет.

По-рано членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

В изказването си пред досегашните и новоизбраните министри Радев отбеляза, че правителството ще работи и за гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности – демокрация, свобода, солидарност и справедливост.

Радев поздрави служебния кабинет за работата по произвеждането на нормални и честни избори, както и за осигуряването на приемственост в институциите. Той благодари и за предоставянето на подробен доклад за актуалното състояние на изпълнителната власт.

По думите на Радев Андрей Гюров е бил призван да изпълнява мисията на служебен премиер в резултат на „злополучни промени на Конституцията, които вкараха България в задънена улица“. Знам, че не Ви беше лесно, добави новоизбраният премиер.

Румен Радев пожела на членовете на служебния кабинет здраве и успех в по-нататъшните дейности.