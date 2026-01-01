Първото заседание на правителството ще е още днес. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет. И допълни, че няма време. Държава се гради с векове, така че просто продължаваме да градим България, надявам се, с общи усилия, каза министър-председателят.

Относно критиките, че в кабинета му има хора от „Има такъв народ“, Радев заяви, че Пламен Абровски е член на „Прогресивна България“.

Много от хората – както в служебното правителство, така и в нашето, са били зам.-министри някога в някое правителство и това е нормално. Ние не може да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от държавно управление, заяви Румен Радев.

Премиерът призова медиите да не се смесват функциите на парламента и на правителството.

Временните комисии нямат разследващи функции, отговори Радев на въпрос, след като вчера депутатите от ПГ на „Прогресивна България“ се въздържаха от създаване на комисия за имуществото на Делян Пеевски.

Таван на цените няма да налагаме, но ще използваме всички инструменти на пазарната икономика да изсветлим цените, заяви премиерът и обеща санкции към тези, които прилагат нелоялна конкуренция. Радев съобщи, че ще бъдат направени промени в Закона за КЗК и се обяви за коопериране на българските производители и по-къси доставки.

Ние уважаваме принципа на мандатността, предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борба срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията, каза премиерът на въпрос дали настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си.

В най-скоро време ще предложа председател на ДАНС. Ще има ново име, съобщи Радев.