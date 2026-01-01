България вече има редовна власт. Управлението на страната е поето от "Прогресивна България", а Румен Радев е новият премиер на страната. Само от парламентарната група на "Прогресивна България" гласуваха "За" в залата, а само ГЕРБ-СДС се въздържаха, останалите гласуваха "против". Гласуването бе три пъти. Ето как гласуваха ПГ в Народното събрание:

Гласуване за министър-председател

Парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател на България. „За“ гласуваха 124 депутати, "против" бяха 70 народни представители, въздържаха се 36 депутати.

ПБ – 124 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“

ГЕРБ - СДС – 0 „за“, 0 „против“, 36 „въздържал се“

ДПС – 0 „за“, 21 „против“, 0 „въздържал се“

ДБ – 0 „за“, 21 „против“, 0 „въздържал се“

ПП – 0 „за“, 16 „против“, 0 „въздържал се“

ВЪЗРАЖДАНЕ – 0 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“

Структура на проектокабинета

Депутатите одобриха структурата на проектокабинета, предложена от избрания за премиер Радев. "За" гласуваха 124 народни представители, 70 бяха "против" и 36 се въздържаха.

ПБ – 122 за, 0 против, 0 въздържал се

ГЕРБ - СДС – 0 за, 0 против, 36 въздържал се

ДПС – 0 за, 21 против, 0 въздържал се

ДБ – 0 за, 21 против, 0 въздържал се

ПП – 0 за, 16 против, 0 въздържал се

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 за, 12 против, 0 въздържал се

Гласуване за правителство

Съставът на кабинета бе одобрен от депутатите със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“.

ПБ – 122 за, 0 против, 0 въздържал се

ГЕРБ - СДС – 0 за, 0 против, 36 въздържал се

ДПС – 0 за, 21 против, 0 въздържал се

ДБ – 0 за, 21 против, 0 въздържал се

ПП – 0 за, 16 против, 0 въздържал се

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 0 за, 12 против, 0 въздържал се