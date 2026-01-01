Парламентът създаде временна комисия по бюджет и финанси по предложение на парламентарната група (ПГ) "Прогресивна България" (ПБ). Създаването ѝ, както и персоналният състав, бяха гласувани анблок. "За" бяха 207 народни представители, без "против" и един "въздържал се" - от "Продължаваме промяната".

Комисията се състои от 24 депутати, от които: 13 от ПГ „Прогресивна България”, четирима - от ПГ ГЕРБ-СДС, по двама - от ПГ на ДПС, „Демократична България", „Продължаваме промяната” и един - от ПГ "Възраждане".

Временната комисия по бюджет и финанси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща комисия и доклади по проекти за решения, отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 52-рото Народно събрание, гласува парламентът.

Председателят на Народното събрание разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в парламента до избирането на постоянни комисии на временната бюджетни комисия в зависимост от техния предмет.

За председател на временната комисия беше избран Константин Проданов от ПБ. От парламентарната група като членове в нея влизат Стефан Белчев, Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Светла Коджабашева, Румяна Петрова, Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Рашко Динков и Витко Вълчев.

От ГЕРБ-СДС за членове бяха избрани Теменужка Петкова, Делян Добрев, Владислав Горанов и Красимир Вълчев. От ДПС - Айтен Сабри и Атидже Алиева-Вели. Членовете от "Демократична България" са Мартин Димитров и Владислав Панев, а от "Продължаваме промяната" - Асен Василев и Венко Сабрутев. Представител на "Възраждане" е Цончо Ганев.