Въпросът отдавна озадачава научната общност: защо ракът на сърцето е толкова рядък, при положение че това заболяване е способно да засегне почти всяка част от човешкото тяло, включително жизненоважните органи?

Тумори, развиващи се в сърцето, се откриват при по-малко от 1% от аутопсиите, а едва около 10% от раковите заболявания, започнали в други части на организма, се разпространяват до този орган, сочат данни от 2020 г.

Според проучване, цитирано от „Смитсониън мегъзин“ и базирано на експерименти с мишки, причината може да се крие в механичната сила на сърдечните удари - откритие с потенциално огромно значение.

Изследването, публикувано на 23 април в списание „Сайънс“, може да помогне на учените да разработят нови противоракови терапии, основани на механична стимулация.

Екипът потвърдил ролята на сърдечните удари чрез изкуствени сърдечни тъкани, създадени от клетки на плъхове. Инжектираните ракови клетки се развивали по-добре в тъкан, чиито пулсации наподобявали нормално сърце, отколкото в неподвижна тъкан.

„Нашите резултати показват, че сърдечните пулсации не са просто физиологична функция, а могат да действат като естествена бариера срещу растежа на тумори“, обяснява Серена Дзакнига - клиницист и изследовател в Университета на Триест в Италия, която е съръководила изследването.

„Това подсказва, че сърдечната среда е неблагоприятна за раковите клетки не само поради имунологични или метаболитни причини, но и защото непрекъснатата механична активност физически ограничава тяхното размножаване“, допълва тя.

Освен това учените установили, че механичният стрес стимулира изразяването на белтък в раковите клетки, наречен Nesprine-2, способен да променя ДНК в отговор на външни фактори.

Става дума за епигенетичен механизъм: когато учените блокирали този белтък в раковите клетки, те започнали да се размножават и разпространяват в сърцето.

Изследователският екип в момента проучва възможността механичните сили на сърцето да бъдат възпроизведени и в други части на тялото - например кожата и гърдите - с цел предотвратяване на туморния растеж и извън сърдечния орган.

Серена Дзакнига и колегите ѝ също така изследват дали високото кръвно налягане може да има известен защитен ефект срещу рака.