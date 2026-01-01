Андрей Гюров и Румен Радев проведоха среща в Министерския съвет преди церемонията по предаване и приемане на властта, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Служебният премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите. Новоизбраният премиер е поздравил досегашния министър-председател за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен анализ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил докладите на всяко едно отделно министерство, информираха от правителствената пресслужба.

По-рано Народното събрание избра правителството на Румен Радев и членовете на новоизбрания Министерски съвет положиха клетва пред депутатите.