Напрежение в Габрово заради бой. Задържаха двама мъже. Агресията е станала на 6 май след скандал. Пострадали са двама души - единият с рана на малкия пръст на ръката, а другият с фрактура на носа.

Няма пострадали малолетни лица. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. По-късно в сградата на Областната дирекция на МВР ще се проведе брифинг на властите във връзка със случая.

Ще бъдат предоставени разяснения относно фактите и обстоятелствата.

Видео с агресията се появи в социалните мрежи предизвика вълна от коментари и реакциии. От публикуваните кадри се вижда мелето с ритници, шамари, юмруци и крясъци. Има повален на земята мъж, отнасящ шутове в главата от млада жена, предава Gabrovonews .

Всичко това провокира габровци да се заканят, че ще излязат тази вечер на масов протест, тъй като по думите им положението със сигурността в града вече е нетърпимо, не се чувстват спокойни и в безопасност.