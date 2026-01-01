Изпълняващата длъжността посланик на Европейския съюз в Прищина Ева Палатова заяви, че Косово не може автоматично да получи статут на страна кандидат за членство в блока, тъй като трябва да убеди 27-те страни членки на ЕС да ѝ го дадат, предаде новинарската агенция „Економия онлайн“.

Тя каза това вчера в рамките на събитие в Прищина, организирано от Службата на ЕС в Косово и посветено на Деня на Европа 9 май.

Косово подаде официална молба за членство в Евросъюза на 15 декември 2022 г. Оттогава страната чака решението на държавите членки, като основната пречка е фактът, че пет държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания – все още не са признали независимостта на Косово.

Палатова се обърна към премиера на Косово Албин Курти, който по време на вчерашното събитие отново призова ЕС Косово да получи статут на кандидат за членство.

„Г-н министър-председател (на Косово), зная, че искате ЕС да придвижи напред молбата ви за присъединяване (към ЕС), която подадохте по време на чешкото председателство (на Съвета на ЕС през 2022 г.) в Прага. Ние сме тук, за да ви помогнем да постигнете тази следваща цел. Но пи позволете да бъда честна – Брюксел не може просто да ви даде статут на кандидат. Вие трябва да убедите 27-те страни членки (да ви го дадат)“, каза тя.

Палатова заяви, че Косово трябва да продължи да засвидетелства демократични стандарти и институционална сигурност. Тя допълни, че Брюксел очаква предстоящите на 7 юни предсрочни парламентарни избори в Косово да бъдат свободни и честни, след това да има стабилно мнозинство и институциите бързо да бъдат сформирани, както и да бъде постигнат напредък по реформите в страната и по избора на нов президент от бъдещия парламент.

Според нея страните членки наблюдават и как Косово се отнася към малцинствените общности и прилагането на споразуменията в рамките на диалога за нормализиране на отношенията със Сърбия, който се води с посредничеството на ЕС.

„Мултиетническият характер на Косово е с голяма стойност за всички наши държави членки“, каза тя и допълни, наред с друг неща, че ЕС очаква всички косовски граждани, независимо от етническата им принадлежност, да се чувстват у дома си в Косово и да виждат перспектива там.