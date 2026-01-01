Спипаха над 4000 антични предмета при спецоперация на ГДБОП и ДАНС.

Те са иззети в края на април. В хода акцията са извършени претърсвания на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство.

Иззети 3819 антични монети, 180 антични предмети с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро, съобщиха от МВР.

Задържани са четирима души. По случая се води разследване. Материалите са докладвани в прокуратурата.

