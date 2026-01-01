Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев се отличи с избора си на вратовръзка на днешното заседание на Народното събрание, на което парламентът гласува кабинета "Радев".

За разлика от депутатите, които дълго говориха от трибуната на Народното събрание преди гласуването на кабинета "Радев", Дечев бе тих, но изборът му на атрактивен аксесоар — яркочервена вратовръзка с бели овце и една черна овца сред тях, както и изражението му бяха достатъчно красноречиви.

България вече има нова редовна власт. Кабинетът „Радев“ положи клетва и пое управлението.

Предстои церемония по приемственост на поста министър на вътрешните работи. Дечев ще предаде управлението на министерството на Иван Демерджиев, който е избран за министър на МВР в кабинета на Румен Радев.