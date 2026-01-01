Иран е задържал петролния танкер „Оушън Кой“ (Ocean Koi) в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

В изявление на иранските въоръжени сили се посочва, че танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“.

Петролният танкер, който от февруари е включен в санкционионен списък на САЩ, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти, според ирански медии.

Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Иран е затворил до голяма степен тесния морски път, през който преди избухването на войната на 28 февруари между САЩ и Израел срещу Иран преминаваше около една пета от световния петролен поток, отбелязва Ройтерс.