Кола се вряза в хора пред магазин в София. Инцидентът е станал в ж.к. „Люлин 3“ на бул. „Захари Стоянов“.

Кола се вряза в спирка в София (СНИМКИ)

Двама души, които били пред банкомат, са пометени от автомобил.

Джип, управляван от 79-годишен мъж, е напуснал пътното платно, качил се е на тротоар и е ударил двама пешеходци в столицата. След това автомобилът е спрял движението си в магазин за хранителни стоки, съобщиха за БТА от МВР.

По данни на полицията водачът сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал около 18:00 часа. По първоначална информация пострадалите са на 33 години и 47 години. Двамата са с множество травми. Единият е настанен в УМБАЛ "Пирогов", а другият във Военно-медицинска академия.

Към момента няма данни за наранявания на шофьора на автомобила.