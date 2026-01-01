„В рамките на следващата седмица очаквам да се извърши детайлен анализ във всяко едно ведомство.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на първото заседание на новия Министерски съвет, след като по-рано днес кабинетът официално пое управлението на страната.

С тези думи премиерът постави първата конкретна задача пред министрите в новото правителство, като подчерта, че кабинетът трябва бързо да изготви ясна оценка на състоянието на държавната администрация и секторите под управление.

"В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно приоритетите, задачи и тяхното изпълнение, финансовото състояние, проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани, оценка на ефективността на администрацията и като количество, и като качество на работа, и като дейности. Това на което се натъкнах е, че в някои административни звена, които по времето на служебният кабинет на господин Донев си имали един състав, днес имат двоен състав, двойно по-голям състав при същите задачи. И аз очаквам тези звена да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране", каза Радев.



По време на заседанието Радев очерта и основните приоритети на кабинета.

БГНЕС

Радев подчерта, че са ясни предизвикателствата и основните приоритети пред кабинета.

"Това е усилие от всички нас, да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено на хранителните стоки от първа необходимост. Това е работа по бюджета и спасяване на ПВУ, както и избор на ВСС. Това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичния модел. А това означава много неща. Това означава едно енергично и решително правителство, което да бъде двигател срещу корупцията", заяви той.

„Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги“, заяви той, като подчерта, че правителството ще предприеме действия за пресичане на нарушенията и подобряване работата на институциите.

"Ще работим и за повече сигурност на българските граждани", каза още министър-председателят.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от ускоряване на модернизацията на българската армия. „МВР да се заеме с най-важната си дейност – борбата срещу престъпността, катастрофите, корупционните престъпления и наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха.“

„Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор“, каза още Радев и добави, че очаква предложенията на правителството да бъдат внесени в парламента, където да се прекрояват в закони, а законите в действия.

"Външна политика, която да гарантира нашият суверенитет и отстояване на българския интерес в съюзите, в които членуваме", каза Радев.

Сред останалите приоритети на кабинета той посочи образованието, здравеопазването, спорта, културата и туризма.

По думите му трябва да се повиши функционалната грамотност на децата. "Това ще изгуби смисъл, ако нашите млади хора не растат като достойни граждани с български дух. Очаквам сериозни действия в това направление", каза премиерът.

„Изграждането на Националната детска болница е национален приоритет. Трябва да се пресекат злоупотребите в НЗОК и да се трансформира моделът на българското здравеопазване“, заяви министър-председателят и допълни, че очаква ускоряване на изграждането на детската болница.

"Повече свързаност. Мобилизиране не само на публичен ресурс, но и на частен, така че да изгражда инфраструктура там където няма пари", заяви Радев.

Според него енергетиката трябва да работи така, че се оползотворяват нашите ресурси, така че да има повече автономност, сигурност и поносимост за сметките.

"Да има работа за продоволствена сигурност и суверенитет. Ако продължаваме с тези темпове на намаляване на родното производство на храни, ние след още 5 години, няма да има никакви български продукти на нашата трапеза. Очаквам обратния процес на разширяване на българската продукция", заяви той.

„Трябва да върнем масовия спорт сред децата и младите хора“, подчерта още премиерът.

По отношение на туризма Радев заяви, че очаква Министерството на туризма да има активна роля в работата на кабинета, като целта е увеличаване на приходите за държавата от сектора.

"Да не пропуснем и гарантирането на социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Така че това е наша също първостепенна задача, защото без солидарност тъканта на едно общество се разпада много бързо. И това ще бъде ангажимент на целият наш екип. И от там, от резултата от всички тези анализа, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета на държавата. Защото той ще бъде функция от това, което заварваме в съответните ведомства. И още веднъж обръщам внимание, скрития дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджета, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрай министър на финансите да знае как да структура бюджета", заяви Радев.

Кабинетът „Радев“ положи клетва по-рано днес в Народното събрание, след като беше избран с подкрепата на парламентарното мнозинство.