За опити за измами чрез съобщения, в които има информация за глоби информираха полицията жители на Нови пазар. Съобщенията се получават от телефонни номера от чужбина и съдържат линкове, които насочват към сайт, имитиращ интернет страницата на МВР, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

От мобилни номера от чужбина са получени съобщения, в които се съдържа информация за нарушения на скоростните режими. Следва линк, който насочва към сайт, наподобяващ официалната интернет страница на МВР, с препратка към портал за електронни административни услуги, като се изисква въвеждане на регистрационен номер на автомобил, след което се посочва размерът на „глобата“ за съответното нарушение, като се предлага и отстъпка в размер на 30 % при заплащане на сумата в срок от 24 часа.

Нова измама в Шумен: Съобщения за глоби за неправилно паркиране водят към сайт за източване на лични данни

В съобщението се изисква още да се въведат лични и банкови данни, включително код за сигурност на дебитна карта и телефон на титуляр.

От полицията в Шумен напомнят на гражданите да не се доверяват на съмнителни съобщения, да не отваряте изпратените чрез тях линкове, както и да не въвеждат лични данни и информация за банкови карти.