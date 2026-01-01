Жители на Шумен алармират за опити за измами чрез съобщения, в които има информация за глоби за неправилно паркиране.

На 28 и 29 април от чужди мобилни номера те са получили съобщенията, съобщиха от полицията.

Следва линк, който насочва към сайт за справка на нарушението на водача и допълнителна, че закъснели плащания могат да доведат до по-високи разходи за събиране и принудително изпълнение.

Изисква се въвеждане на регистрационен номер на автомобил, след което се посочва размерът на „глобата“, в случая е била 5 евро.

Следва искане на въвеждане на лични и банкови данни, включително кодът за сигурност на дебитна карта и телефон на титуляр.

Органите на реда напомнят да не се доверявате на съмнителни съобщение, да не отваряте линкове, както и да не въвеждате лични данни и информация за банкови карти. Не извършвайте плащания през непознати платформи, защото това е сигурен белег за измама.