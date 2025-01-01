Спипаха 70.064 кг марихуана в 8 газови бутилки на автомобили на пункт "Малко Търново", съобщиха от Агенция "Митници".

Автомобилите са пътували от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева (573 170,47 евро) по цени за нуждите на съдебната система.

На 10 декември са спрени за проверка три автомобила, пътуващи в посока изход от страната. При контролните действия, в които участие са взели и служители от ГД „Гранична полиция“, се установява, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети с марихуаната.

По случая се водят две разследвания под надзора на прокуратурата в Бургас. Задържани са четирима български граждани от трите автомобила.