Новият областен управител на Плевен Мартин Мачев заяви за БТА, че облекчаването на водния режим ще е сред първите му задачи. По-рано днес от правителствената информационна служба съобщиха, че досегашният областен управител Николай Абрашев е освободен от длъжност и на негово място е назначен Мартин Мачев.

Поемам поста областен управител на област Плевен с ангажимент към хората да получават информация за това какво се прави и какво предстои. Надявам се с останалите колеги да работим в екип за доброто на града и областта, подчерта Мачев.

Ще се постараем първоначално да постигнем облекчаване на режима и в по-голям часови диапазон да има вода, но към момента не мога да се ангажирам кога може да стане това, каза още той.

Областният управител на Плевен е освободен от поста си

Със сигурност очакванията към мен ще са високи и това ще ме държи под напрежение, не само мен. Надявам се на подкрепа и от колегите, с които да работим в екип и в координация. Разчитам и на подкрепа от страна на държавата, допълни новият областен управител на Плевен.

Мартин Мачев е завършил средното си образование в Математическа гимназия „Гео Милев“ в Плевен през 2006 г. След това се дипломира в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ като бакалавър със специалност „Геология на минералните ресурси“ и магистратура „Петролна геология“.

От 2011 г. започва работа като инженер-хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен. В периода 2017 – 2022 г. е заместник-директор и хидролог на филиала, а от 1 юни 2022 до сега е директор.