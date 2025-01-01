Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината заради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят. Това съобщиха от Общината на официалната си интернет страница.

Бедственото положение е въведено на 10 септември от 20:20 ч., съобщават от общинската администрация.

По информация на Община Карнобат обстановката е усложнена поради силен вятър, който затруднява овладяването на огъня. Налице са предпоставки за причиняване на значителни щети върху имуществото и/или икономиката.

Към момента няма данни за пострадали хора.