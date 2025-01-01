Има огромна вероятност за картел при ценообразуването на млечните продукти у нас. Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров. В крайдунавския град той участва в разширено заседание на Регионалния съвет на синдикалната организация.

Димитров обясни, че КНСБ следи особено интензивно в последните няколко месеца цените на стоките на едро и на дребно от т. нар. "малка кошница" на ежемесечна база в магазинната мрежа.

"Това, което констатираме, за нас е скандално. Бих казал, че отдавна контролните органи трябваше, като вече Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна да прави нещо, но не е довършила това, а именно да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече. Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента. Не говорим за цената от самия производител, а от цената на борсата до цената в магазина. Според нас има непазарно поведение на много от "търговските играчи", каза Димитров.

Как да разпознаем фалшивото сирене?

По думите му необяснимо е и защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите.

"Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите", обясни Димитров.

Той заяви, че първото наблюдение от юни тази година е подадено в НАП и КЗК.

"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", каза още Димитров.

По думите му абсолютната цена на млечните продукти у нас е най-висока в Европейския съюз. "Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно", заяви президентът на КНСБ.

Той коментира и дали има подбиване на цените заради вноса на зеленчуци. По думите му това трябва да го оценят производителите и контролните органи. Според Димитров има неритмичност на ценообразуването. Според него последното наблюдение от юли тази година показва, че цената на краставиците от борсата до магазина се повишава два пъти.

Димитров коментира, че минималната работна заплата от началото на идната година ще бъде 620 евро или 1213 лева - "независимо дали му харесва на някой, или не". По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 - 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.

"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.